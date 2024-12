Le crossover Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga arrivera chez nous en 2025

2025 sera l’année de Falcom

Les deux grandes licences de JRPG se sont déjà rencontrées par le passé avec un tel crossover sur PSP, qui n’a cependant jamais vu le jour en Occident. Falcom compte enfin y remédier avec un remaster qui ne dit pas vraiment son nom, et qui entend tout améliorer. Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga est un titre dans lequel les personnages de Ys et ceux de Trails in the Sky s’affrontent dans des matchs où plusieurs héros sont lâchés dans une arène et se livrent un combat sans pitié, jusqu’à 4 participants.

Avec cette nouvelle version, le titre aura droit à un lifting en 4K/60 images par seconde, avec du multijoueur local et en ligne et la présence du casting vocal anglais pour les différents personnages. La version PC aura aussi droit à quelques ajustements avec la possibilité de jouer au clavier et à la souris, tout en supportant différents ratios d’affichage.

Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga devrait être disponible courant 2025 partout dans le monde, sur PC (via Steam, Epic Games Store, GOG), PS4, PS5 et Nintendo Switch.