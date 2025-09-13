Le crossover Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga sortira chez nous le 10 octobre

Les personnages d’Ys et Trails se mettent sur la tronche

Il avait pris un peu de retard en esquivant la période de l’été qui était initialement prévue, mais Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga ne nous fera finalement pas trop attendre. Falcom avait seulement besoin de quelques semaines supplémentaires pour peaufiner cette version occidentale, qui permettra de profiter de ce crossover d’une manière inédite. Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga est maintenant prêt pour sa sortie le 10 octobre prochain.

Cette nouvelle version est présentée en vidéo et nous montre comment les deux séries peuvent se croiser, via un jeu de combat qui regroupe certains personnages cultes (cette fois-ci entièrement doublés) des deux sagas.

Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga sera disponible sur PC via Steam, Epic Games Store et GOG, sur PS4 et PS5, ainsi que sur Nintendo Switch. Il ne sera malheureusement pas traduit en français, même si cela est un peu moins gênant que pour un épisode principal étant donné que le focus est mis sur l’action.