Trails in the Sky 1st Chapter : Le remake du JRPG sortira chez nous fin 2025 et sera traduit en français

La saga passe enfin au français

C’est la bonne nouvelle du jour pour tous les fans de la saga The Legend of Heroes et toutes celles et ceux qui avaient une curiosité à ce sujet, mais qui été freinés par l’absence de traduction. Pour The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st, Falcom a décidé de voir plus grand en offrant à cet épisode une sortie mondiale en simultané. Ainsi, ce remake sera disponible partout dans le monde dès l’automne 2025, avec l’aide GungHo Online Entertainment qui assurera la distribution en Occident.

Pour fêter cette annonce, le jeu change de nom : appelez-le désormais simplement Trails in the Sky 1st Chapter. Et pour aller chercher le maximum de monde possible, le jeu aura droit à des sous-titres allemands et français en plus du japonais et de l’anglais. Idéal pour enfin découvrir la série sans être gêné par l’absence de traduction, et ce avec l’épisode parfait puisque ce remake explore les origines de The Legend of Heroes. Et après tant d’épisodes qui sont restés sans traduction (en dehors de projets de fans), plus personne n’osait vraiment y croire.

Pour l’heure, ce Trails in the Sky 1st Chapter est toujours prévu pour sortir sur PC via Steam, PlayStation 5 et Nintendo Switch.