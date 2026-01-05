Le crossover entre Fitness Boxing et Persona 5 se résumera à un DLC pour Fitness Boxing 3, prévu cette semaine

Wake Up, Get Up, Punch Out

Il ne sera donc pas question d’un Fitness Boxing Persona 5, mais vous pourrez tout de même vous entraîner en rythme en écoutant les plus grands morceaux du JRPG d’Atlus. Imagineer a annoncé qu’un DLC Persona 5 Royal sera disponible dès le 8 janvier pour Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, avec un pack contenant 5 morceaux (en plus de trois t-shirts pour les personnages), à savoir :

“Wake Up, Get Up, Get Out There”

“Life Will Change”

“I Believe”

“Rivers in the Desert”

“Last Surprise”

Des bons morceaux pour se remettre en forme et suivre l’entraînement intensif des Voleurs Fantômes. On ignore le prix de ce DLC pour le moment. Pas de jeu dédié donc, même si Gematsu précise que le studio va distribuer des jaquettes personnalisées du jeu, où Joker et Morgana apparaissent, via un concours sur Twitter.

Rappelons que la licence Persona fête son trentième anniversaire cette année, et que de nombreuses annonces sont attendues au cours des prochains mois (en croisant les doigts pour un Persona 6).

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer est disponible sur Nintendo Switch.