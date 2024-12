Test Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer – Nintendo vous fait perdre du gras pendant les fêtes

Les fêtes approchent à grands pas, et comme chaque année, elles sont synonyme d’une seule et unique chose : des excès en pagaille. Noël, c’est la meilleure période pour se relâcher, profiter de plaisirs sédentaires en famille ou entre amis, jusqu’au nouvel an, date à laquelle l’humain a naturellement tendance à remettre ça, parfois en y ajoutant une bonne dose de boisson. Ainsi va la vie, et il serait dommage de passer à côté de ces moments pour la simple raison que nous en ressortirons avec quelques kilos supplémentaires. D’autant qu’il existe peut-être une solution, et elle est à trouver sur Nintendo Switch : Fitness Boxing 3. Alors non, on ne tient pas là un remède miracle à votre manque chronique de motivation, qui vous empêche d’aller courir avant de partir au boulot, alors que vous vous étiez promis de vous lever trente minutes plus tôt dans cette optique (est-ce que ça sent le vécu ?). Toutefois, comme ses deux prédécesseurs, son but avoué est de vous aider à reprendre une activité physique basée sur le cardio, et ce en rendant le tout assez ludique. Non, vous n’allez pas devenir prof de fitness et encore moins de boxe en jouant à Fitness Boxing 3. Mais vous pourriez bien y trouver la motivation nécessaire pour vous remettre à une activité plus sérieuse, ou simplement un moyen de suer dans votre salon, ce qui est déjà pas mal.

Conditions de test : Nous avons eu une semaine et demie pour tester Fitness Boxing 3, et en avons profité pour faire un tour quasi exhaustif de sa proposition. Notre verdict tombe après avoir bien sué, et après avoir testé le mode deux joueurs.

En selle

Comme ses deux prédécesseurs, Fitness Boxing 3 est moins à voir comme un jeu vidéo que comme une application de remise en forme. C’est un fait, et le titre donne tout pour éviter que l’on en voie les ficelles, mais il faut toutefois en avoir conscience avant de passer à la caisse (d’autant qu’il n’est pas donné) : on ne tient pas là un titré dédié aux gamers, mais seulement à ceux qui cherchent à se mettre au sport. Pas que Fitness Boxing 3 n’ait rien de ludique, loin s’en faut. On peut d’ailleurs le rapprocher d’un jeu de rythme, puisque tout ce qu’il propose tourne autour du fait de donner des coups (et bouger son corps de manière générale) selon un certain tempo.

Pour faire un parallèle qui parlera peut-être plus à ceux d’entre vous qui ont déjà eu l’occasion de jouer à des jeux où le corps étaient le principal outil, Fitness Boxing 3 est finalement assez proche de ce que propose un Just Dance. Le but sera, quel que soit le mode de jeu, de suivre les images à l’écran (et les indications d’un coach) afin d’effectuer un mouvement. Alors ici, pas de jeu de jambes extrêmement développé, ni quoi que ce soit qui viendrait tirer sur votre dos. Les mouvements proposés sont, comme le nom du jeu l’indique fort bien, plutôt à rapprocher de l’image que l’on se figure de la boxe, avec une posture légèrement affaissée, et une utilisation marquée de la ligne abdominale.

Tout pour que le joueur se sente fatigué à la fin d’une séance, sans pour autant souffrir de quelque douleur malvenue. Oui, si vous êtes novice dans ce genre d’activité, vous avez des chances d’en sortir avec des courbatures en forçant un peu trop, c’est parfaitement normal, rien d’inquiétant. Mais, à moins de vous y prendre vraiment n’importe comment, vous n’avez pas la moindre chance de vous faire du mal en jouant. D’autant que le jeu propose tout ce qu’il faut pour éviter les faux mouvements. Que ce soit au niveau des explications détaillées des différents coups à donner, que l’on trouve dans l’onglet « leçons » du menu principal, ou simplement via des entraînements entièrement modulables, adaptables selon le rythme que vous souhaitez.

L’autre bonne nouvelle, c’est que Fitness Boxing 3 fait tout pour vous faire revenir de manière régulière, et vous pousser à vous améliorer. On ne le dira jamais assez, surtout à une époque où la malbouffe est aussi facilement accessible, et l’obésité devenue un fléau viral : le sport est bon pour la santé, et nécessaire pour réduire les chances de souffrir de nombreuses maladies, ne serait-ce que cardiovasculaires. Or l’application de Nintendo semble être un bon compromis pour ne plus lâcher les séances et se remettre durablement à une activité physique.

Plus concrètement, cela passe par des tampons à collecter chaque jour en venant s’entraîner, pour commencer. Mais aussi par tout un aspect personnalisation, avec d’abord un choix de coach pour nous suivre quotidiennement. Coach qu’on peut par ailleurs habiller et coiffer à notre guise. Un petit bonus qui ne sert pas à grand chose, il est vrai, mais trouve tout de même son intérêt sur la durée, puisque certains apprécieront débloquer différentes tenues et coiffures en jouant. Une bonne raison de plus d’y revenir régulièrement. Et si ce n’est toujours pas suffisant, le titre aime à nous réserver un accueil chaleureux à chaque passage. Reste un onglet « réseau » qui permet de se comparer à la moyenne des joueurs de notre tranche d’âge (ou non), que l’on trouve personnellement plutôt motivant.

Et tu tapes, tapes, tapes

Maintenant, reste à savoir à qui s’adresse cet épisode spécifiquement, puisque vous n’êtes pas sans deviner que puisque Fitness Boxing 3 porte ce numéro, c’est qu’il est une suite de suite. Or, à première vue, on reprend les mêmes et on recommence depuis le premier volet, paru en 2018. S’il n’est pas compliqué de comprendre l’intérêt d’un Fitness Boxing : Fist of the North Star, sorti l’an dernier, dans la mesure où il offrait un enrobage original tiré de l’univers de Ken le Survivant (ou Hokuto no Ken si vous préférez), il en va forcément différemment pour ce troisième épisode numéroté qui semble reprendre l’habillage de ses prédécesseurs.

Alors pour commencer, comprenez bien que vous n’allez pas être dépaysé par l’aspect visuel si vous connaissez la série. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Ce qui ne veut pas dire que le titre fait le strict minimum, et nous l’avons personnellement trouvé un brin plus agréable à l’œil que Fitness Boxing 2. Mais comprenez bien que le soft aurait pu tourner sur une Nintendo Wii. Encore une fois, puisqu’on est là pour faire du sport, on s’en moque un peu. Là où Fitness Boxing 3 fait un effort conséquent toutefois, c’est au niveau de ses arrières plans plus travaillés, et dans son contenu, avec pour commencer une belle liste de titres musicaux assez hétéroclites, de Britney Spears à Fall Out Boys, en passant par Coldplay et Elton John. Dommage qu’à côté de ça les coachs ne soient toujours pas doublés en français, et que l’on doive se contenter de l’anglais parlé.

Mais c’est surtout tout ce que le titre propose en matière d’entraînement qu’on saluera. En solo, le titre propose un très grand nombre de séquences d’entraînement, rangées dans trois catégories correspondant à leur intensité, et classées par ordre de difficulté. La bonne nouvelle, pour les nouveaux venus, c’est que Fitness Boxing 3 ne vous lâche pas dans le grand bain, et débloquera au fur et à mesure de votre progression les différents exercices, vous laissant découvrir à votre rythme ses subtilités et ses mouvements. La mauvaise, pour les habitués, c’est qu’il n’est pas possible de passer outre, en récupérant l’accès aux exercices les plus éreintants dès le début de votre aventure sportive. Une petite frustration qui, selon nous, représente l’un des défauts du titre.

Fitness Boxing 3 s’ouvre aussi à un plus large public, et plus spécifiquement aux joueurs à la mobilité réduite, en situation de handicap, ou aux personnes âgées, en proposant un nouveau mode dédié à la boxe assise. Un système d’entraînement qui, s’il est forcément moins demandant que tout ce qui se fait debout, d’autant plus puisque les exercices de base nécessitent de rester constamment en mouvement, a toutefois réussi à nous faire suer passé un certain cap. Un plus non négligeable, à nos yeux. Au même titre que les modes multijoueurs, à deux joycon ou un seul, qui sont de bons moyens de se motiver en couple ou entre amis.

On apprécie tout particulièrement le fait qu’il soit possible de récupérer ses données des précédents volets, permettant de ne pas s’embêter avec le profilage du joueur au lancement du jeu. La possibilité de fixer ses objectifs de perte de poids aussi, que l’on trouve assez motivante. Ou encore l’apparition de l’exercice des gants, qui se rapproche du sparring en boxe conventionnelle, laissant au joueur le loisir d’aller à son propre rythme. Rien d’excessivement original, mais un petit plus qui fait le café. Pour finir, il nous a semblé que cette version-ci avait amélioré la reconnaissance des mouvements, quoique peut-être avons nous simplement plus l’habitude aujourd’hui.