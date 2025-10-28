Le Battle Royale Vampire The Masquerade – Bloodhunt va fermer ses serveurs en avril prochain

Le Battle Royale en anémie

L’annonce a été faite sur le site officiel de Vampire The Masquerade – Bloodhunt. On y apprend que ce dernier verra ses serveurs êtres complétement fermés dès le 28 avril 2026, ce qui laisse encore un petit sursis pour celles et ceux qui veulent encore profiter du jeu.

Après cette date, le titre sera officiellement débranché et il ne sera plus possible d’y jour. Le studio explique que l’on doit cette fermeture à un niveau de fréquentation actuel bien trop bas, qui ne compense pas le coût des serveurs :

« Au cours de ces quatre dernières années, nous avons été ravis de constater votre passion et votre dévouement pour Bloodhunt. Vos commentaires, votre créativité et votre enthousiasme pour notre jeu ont été précieux pour nous. Cependant, malgré votre soutien, notre formidable communauté, la population actuelle de joueurs a atteint un niveau tel qu’il n’est plus possible de maintenir les serveurs en activité. Cela nous a conduits à prendre la difficile décision de mettre Bloodhunt hors ligne. Le soleil va donc maintenant se lever sur Prague. Nous fermerons les serveurs de Bloodhunt le 28 avril 2026, après quoi le jeu ne sera plus disponible. »

Dès aujourd’hui, il n’est plus possible d’acheter de la monnaie en jeu, mais vous pouvez encore dépenser celle que vous avez en votre possession dans la boutique du jeu. On aurait pu croire que le jeu profiterait de la sortie de Bloodlines 2 pour se requinquer, mais les retours au sujet de ce dernier sont loin d’être assez unanimes pour tirer la licence vers le haut.