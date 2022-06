Accueil » Actualités » Vampire The Masquerade Bloodhunt : Un bon battle royale gratuit sur PC et PS5 ? Test en vidéo

Après une période de bêta anticipée, Vampire The Masquerade Bloodhunt est sorti en grandes pompes à la fin du mois d’avril. Ce nouveau battle royale, développé par le jeune studio Sharkmob, nous avait déjà convaincu lors d’une première approche et cela semble se confirmer avec cette sortie finale. Avec sa magnifique ville de Prague et son lore intéressant, le titre arrivera à se démarquer des autres battle royale avec un gameplay tourné au corps à corps. Voici notre test en vidéo.

Vampire The Masquerade Bloodhunt est disponible dès maintenant sur PC et PlayStation 5.