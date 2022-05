De nouveau, nous sommes face à une quête de Kirill qui vous envoie cette fois-ci explorer les Entités afin de trouver un moyen de sortir de la ville avec la quête « Evaluation des dégâts ». Voici comment la résoudre facilement dans Vampire The Masquerade – Bloodhunt.

Où trouver toutes les Entités et valider les objectifs de la quête Evaluation des dégâts

Cette quête se déroule en trois partie. Pour chacune d’elle, il vous faudra parler à Kirill pour activer la suivante. Les conditions de validation ne sont pas clairement précisés, mais il n’y a rien de bien compliqué. Les entités sont marqués en rouge sur votre carte et correspondent aux camps de chasseurs (les PNJ) qui vous traquent à la moindre occasion.

S’approcher de l’Entité au nord ouest du Skybar

Pour valider la quête, il vous suffit simplement de vous approcher de la zone avec les soldats et de vous baladez aux alentours. Regardez bien la droite de votre écran pour constater la validation de la quête. Retournez ensuite voir Kirill pour passer à la partie 2.

S’approcher de l’Entité vers le port

Prenez un point de chute près du port et dirigez-vous de nouveau vers l’Entité pour simplement valider la quête. Retournez ensuite voir Kirill pour débloquer la dernière partie.

S’approcher de l’Entité près du refuge du prince

Même chose pour la dernière partie. Dirigez-vous vers le refuge du prince et baladez-vous dans l’Entité juste à côté pour valider la quête.

Et voilà pour la quête « Evaluation des dégâts » qui vous a fait gambader près des zones dangereuses de Prague. A noter que vous pouvez trouver tu très bon loot dans ces zones. Pour plus de guides sanguinaires sur Vampire The Masquerade – Bloodhunt, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.