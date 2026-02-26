L’action-RPG Disgaea Mayhem (Kyouran Makaism) arrivera en Occident cet été sur PC, PS5 et les deux Switch

La série change de perspective

Ce Disgaea Mayhem, comme on le nommera chez nous, était sorti le mois dernier au Japon, tandis que NIS America ne confirmait rien à propos d’une sortie occidentale. Ce qui est assez courant pour la série, même aujourd’hui, en témoigne le retard qu’a eu Disgaea 7 Complete en France et ailleurs dans le monde. Le spin-off devrait cependant arriver assez rapidement dans nos contrées, puisque son éditeur confirme que Disgaea Mayhem est désormais prévu pour cet été, sans date plus précise à nous donner pour le moment.

Rappelons que ce nouvel épisode un peu spécial n’adoptera pas le gameplay des précédents jeux de la saga, puisque l’on est ici en face d’un action-RPG où l’on pourra contrôler librement un guerrier qui pourra changer d’arme pour modifier son style de combat. On retrouvera malgré tout certains éléments clés de la série, ne serait-ce que par sa direction artistique qui reste assez similaire (même si la technique est forcément un peu datée), ainsi que l’aspect grind pour monter en niveau et devenir rapidement très puissant.

Disgaea Mayhem sera disponible sur PC, PlayStation 5 et les deux Nintendo Switch. Une édition collector est également prévue sur la boutique en ligne de NIS America, au prix de 99,99$. Elle contiendra le jeu, un artbook, la bande-son, un stand acrylique, un porte-clé, le tout dans une boite spéciale. Notez aussi que la version physique du jeu sur Switch 2 contiendra une Game-Key Card.