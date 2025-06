Disgaea 7 Complete sortira dans sa version traduite en français cet automne sur Switch 2

Two Point Hospital est offert pendant une semaine sur l’Epic Games Store

Edens Zero : L’adaptation du manga en action-RPG est jouable dès aujourd’hui grâce à une démo

Stellar Blade cartonne déjà sur Steam et fait mieux que tous les autres jeux solo édités par Sony sur la plateforme

Sans surprise, MindsEye a droit à un lancement chaotique, et même le contenu sponsorisé ne le sauve pas

