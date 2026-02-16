La version PC de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sera finalement moins gourmande que prévu
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight a beau être le jeu LEGO le plus ambitieux à ce jour, il y avait quand même de quoi s’étouffer en lisant que le titre demanderait une configuration PC sacrément robuste. En demandant pas moins de 32 Go pour jouer dans des conditions optimales, TT Games semblait tirer sur la corde, surtout pour un jeu LEGO qui ne devrait pas être aussi demandeur en ressources. Le studio a donc travaillé sur l’optimisation de cet épisode afin de revoir ses plans.
Il reste le jeu LEGO le plus demandeur
Au départ, TT Games vous demandait pas moins de 32 Go pour profiter de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight dans de bonnes conditions, juste en tant que configuration recommandée. Ce qui était bien trop exigeant pour un jeu comme celui-ci, sans compter le fait que le contexte actuel de la pénurie de RAM n’aide pas du tout à mieux avaler la pilule. Le studio a donc publié un message sur Steam pour dire qu’il allait changer cela, en passant de 32 Go à 16 Go de RAM pour la configuration recommandée :
« Dans le cadre de nos tests en cours pour LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sur PC, nous avons révisé nos spécifications matérielles recommandées, passant de 32 Go de RAM à 16 Go de RAM. Veuillez noter que nos spécifications PC ne sont pas définitives pour le moment. Nous continuerons à optimiser et à améliorer à mesure que nous approchons du lancement. »
D’autres améliorations pourraient être attendues si l’on en croit ce message, mais pour le moment, voici les configurations PC demandées pour LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight :
Configuration minimale
- Processeur : Intel Core i5-9600K ou AMD Ryzen 5 3600
- RAM : 16 Go de mémoire
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2070, 8 Go ou AMD Radeon RX 5700 XT, 8 Go ou INTEL Arc A770, 16Go
- Espace disque : 50 Go SSD
Configuration recommandée
- Processeur : Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700X
- RAM : 16 Go de mémoire
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080, 10 Go ou AMD Radeon RX 6800 XT, 16 Go
- Espace disque : 50 Go SSD
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sortira le 29 mai sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 29/05/2026