La série animée Golden Axe présente sa première bande-annonce, avec un humour très décalé

Le sang de la vanne

C’est donc tout d’abord via une série d’animations pour adultes que Golden Axe effectuera son retour. Celle-ci a été confiée à Paramount (comme les films Sonic) et sera donc diffusée sur Paramount+, dès le 16 septembre prochain. On en découvre aujourd’hui les premières images avec une bande-annonce pour le moins décalée, remplie de sang, de muscles, et de vannes pour se la jouer cool et décalé, étant donné que c’est visiblement une condition sine qua non de chaque série d’animation du genre en ce moment.

Pas certain que l’on y retrouve véritablement l’esprit des jeux, mais comme beaucoup d’autres adaptations du genre, la série Golden Axe ne se prendra pas trop au sérieux en raison d’un univers qui pourrait aujourd’hui être vu comme un poil ringard. Plutôt que de l’assumer, la série forcera donc un peu le trait sur le second degré. À voir si cela parviendra tout de même à faire décrocher quelques rires, entre deux batailles sanguillonantes.

Maintenant, on attend de voir ce qu’il en est du futur jeu Golden Axe, qui n’a toujours pas été révélé par SEGA, même si l’on sait qu’un projet se prépare.