Après Nintendo et sa Switch, Sony augmente le prix des PlayStation 5 aux États-Unis

50 dollars de plus pour tous les modèles

Le couperet est enfin tombé pour les États-Unis. Le contexte économique étant ce qu’il est, notamment en conséquence de la politique de taxes au pays de l’Oncle Sam et au nom, une hausse du prix de la PlayStation 5 était à prévoir là-bas. Une zone jusqu’ici épargnée, au contraire de nous autres européens.

Et donc quelques semaines après Nintendo et la première Switch, Sony augmente aux USA le prix de tous ses modèles PlayStation 5 de 5o dollars, au nom d’un « environnement économique difficile ». Voici le détail :

PlayStation 5 – 549.99 $ au lieu de 499.99 $

PlayStation 5 Digital Edition – 499.99 $ au lieu de 449.99 $

PlayStation 5 Pro – 749.99 $ au lieu de 699,99 $

La nouvelle étant déjà peu réjouissante pour le public, il sera ravi d’apprendre que la hausse de prix sera effective dès le 21 août, soit demain, au jour de l’écriture de cet article. Seules consolations, il n’est pas question de hausse de tarification dans d’autres régions du monde, et l’opération ne concerne pas les accessoires PlayStation 5. Autrement dit, pas les manettes, casques et autres stations de recharge. Mais pour combien de temps, ça, c’est toute la question.