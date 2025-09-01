Kojima Productions va fêter ses 10 ans lors d’un événement spécial le 23 septembre, avec quelques annonces ?

Un aperçu des 10 prochaines années

Pour fêter ses 10 ans d’existence, Kojima Productions va organiser une célébration sous la bannière « Beyond The Strand », un événement qui aura lieu au cinéma TOHO de Roppongi Hills à Tokyo le 23 septembre prochain à 13h au Japon, donc à 6 heures à Paris. Il sera présenté par Hideo Kojima lui-même, qui reviendra sur toute l’aventure du studio lors de cette dernière décennie.

Si cela nous intéresse, c’est parce que cet événement sera bien visible en ligne, mais aussi parce que le studio promet l’apparition de quelques invités surprise. Sans doute certaines des stars apparues dans les jeux Death Stranding, mais aussi des artistes qui ont contribué au développement des deux titres. Mieux, Kojima Productions promet de donner « un aperçu des futurs projets ».

Sans que l’on s’attende à des révélations fracassantes sur OD et Physint, les deux prochains projets du studio, on peut tout de même espérer quelques petits détails, notamment sur le jeu en collaboration avec Xbox qui devrait être le premier à sortir. Le studio profitera peut-être de l’événement pour annoncer des choses autour de la licence Death Stranding, que ce soit hors jeux (comme le film produit par A24) ou pour Death Stranding 2, qui pourrait avoir droit à du nouveau contenu (comme une version PC ?).

Mieux vaut ne pas trop attendre d’un événement qui sera avant tout une célébration plutôt qu’une fête aux annonces, mais il faudra suivre tout cela d’un coin de l’œil.