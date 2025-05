Death Stranding : En plus du film produit par A24, le jeu de Kojima Productions va être adaptée en série animée

On sent que la sortie de Death Stranding 2: On the Beach se précise tant on ne cesse d’entendre parler du jeu, d’Hideo Kojima et de ce qui gravite autour des deux. Il faut dire que si le premier opus a beaucoup divisé – et que ce sera a priori guère mieux pour le second – la portée de la licence a changé. Depuis quelques années, un film tiré du jeu est en préparation et il s’avère que ce ne sera pas la seule adaptation que connaîtra l’univers imaginé par Kojima. En effet, c’est au tour d’une série animée d’être prévue.