Koei Tecmo chamboule ses équipes et transfère une partie de Team Ninja (Dead of Alive Xtreme) vers Gust (Atelier)

Les poupées russes made in Koei Tecmo

Le site Automaton s’est penché sur cette réorganisation de Koei Tecmo pour soulever le point majeur de cette décision, à savoir le transfert d’une équipe de Team Ninja vers Gust.

À première vue, on pourrait se demander pourquoi il est nécessaire d’amputer Team Ninja de l’une de ses équipes, tant le studio connaît le succès avec Nioh 3 et ses dernières productions. C’est parce qu’en réalité, Team Ninja est structuré en deux divisions principales. La première, Division 1, est celle qui est dirigée par Yasunori Sakuda et qui s’occupe de Dead or Alive Xtreme. La seconde, Division 2, est celle qui représente le mieux Team Ninja aujourd’hui, avec des productions comme le dernier Nioh, ou Ninja Gaiden 4.

C’est bien la Division 1 qui est transférée chez Gust. Un choix qui apparaît comme étant logique étant donné que la licence Dead or Alive Xtreme est au ralenti (enfin, surtout en Occident où elle est inexistante), mais aussi parce que cette division a aidé au développement d’Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Liberator of Polar Night, l’un des épisodes récents de la saga phare de Gust.

Team Ninja va cependant connaître d’autres changements, puisque l’entreprise (donc ce qu’il reste, à savoir la Division 2) va maintenant à nouveau être divisée en deux, sans que l’on sache quelle division prendra quoi. On sait simplement que Kohei Shibata, project manager sur de nombreux jeux de Team Ninja (dont les Dead or Alive) et producteur de Nioh 3, sera à la tête de la nouvelle Division 1 (pas celle qui a rejoint Gust donc, si vous suivez).