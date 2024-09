Un spin-off du jeu mobile Atelier Resleriana sortira sur PC et consoles et promet d’être un vrai épisode classique

Pas de free-to-play cette fois-ci

Ce n’est donc pas véritablement Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator dont il est question ici, mais de Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian. Les deux jeux ne font pas que partager des titres à rallongent, puisqu’ils sont aussi tous les deux situés dans le même univers. Ce nouveau jeu racontera une histoire complètement inédite au sein du monde d’Atelier Resleriana et il s’agira d’une aventure jouable entièrement hors-ligne. Comprenez par là qu’il s’agit d’un Atelier classique, pas d’un free-to-play.

Et cette fois, le jeu ne sera pas à destination des mobiles. Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian est prévu sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch, avec une sortie déjà calée à l’année prochaine. Cela veut donc dire qu’en 2025, ce n’est pas un mais deux jeux Atelier qui sortiront, puisque Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est prévu pour le 21 mars.

Un site officiel pour Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian a ouvert ses portes en attendant d’autres informations.