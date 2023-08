Atelier Resleriana est annoncé, premières informations sur le nouveau RPG de Gust prévu sur mobiles et PC

La série Atelier a maintenant 25 ans mais ce n’est que récemment qu’elle a commencé à s’ouvrir à l’Occident, notamment avec la trilogie des Atelier Ryza, dont seul le deuxième opus a été traduit dans notre belle langue. Pour fêter comme il se doit ce quart de siècle pour la saga, le studio Gust nous avait donné rendez-vous aujourd’hui pour une annonce spéciale, qui devait lever le voile sur le prochain opus de la licence. Voici donc les premières informations et les premières images du bien nommé Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Liberator of the Polar Night (parce que, pourquoi faire simple).