Atelier Resleriana : Le gacha de la série Aterlie sortira bien chez nous en 2024 sur PC et mobiles

Le réalisateur de Returnal, Harry Krueger, annonce son départ du studio Housemarque

Baldur’s Gate 3 : Les abonnés PlayStation Plus Premium peuvent essayer le jeu pendant 2 heures

Borderlands 4 et Tiny Tina’s Wonderlands 2 ont été mentionnés par un ancien employé de Gearbox

Débrief’ : Suicide Squad, The Last of Us 2 Remaster, Baldur’s Gate 3 et Amazon Luna

Paw Patrol World: La Pat’ Patrouille : Interview exclusive pour en savoir plus sur cette adaptation canine

Figment 1 & 2 reviennent avec un collector bien garni, une bonne nouvelle pour ce jeu indé musical

Arizona Sunshine 2 : Le jeu VR avec des zombies lâche 15 minutes de gameplay sanglantes

Warner Bros affirme que le jeu Wonder Woman sera un jeu solo en monde ouvert, sans élément de jeu service

The Last of Us Part II Remastered est officiel, voici les nouveautés PS5, la date et un nouveau mode de jeu

C’est aussi le Black Friday sur le PlayStation Store, avec des centaines de promotions sur les jeux PS4 et PS5

La console retro Atari 2600+ est disponible dès maintenant, voici où la trouver

La Reine des Neiges débarque dans Disney Speedstorm, voici la date et les personnes confirmés

Final Fantasy VII Rebirth fait le point avec un récap du premier Remake, de nouvelles images et un nouveau mode de difficulté

Song of Nunu : Un bon spin-off League of Legends ? Test en vidéo

Hitman : Blood Money Reprisal trouve sa date sur mobiles, mais toujours pas sur Nintendo Switch

Unicorn Overlord : Le joli RPG tactique d’Atlus et VanillaWare nous en montre davantage

Dragon’s Dogma 2 annonce un Showcase qui présentera de nouvelles informations sur le RPG en monde ouvert

Lies of P : Le Souls-like déjà en promotion, seulement pour une durée limitée !

Les Sims 5 : Un peu d’Animal Crossing dans le multijoueur de cet épisode ?

Ghostrunner 2 : Un excellent jeu Cyberpunk ? Test en vidéo

La version PS5 de The Last of Us Part II semble se confirmer, bientôt l’annonce ?

Star Wars Knights of the Old Republic Remake : Embracer ne veut pas dire un mot sur l’état du jeu

Baldur’s Gate 3 : La superbe édition physique du jeu est annoncée, voici ce qu’elle contient