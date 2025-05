Kingdom Hearts Missing-Link : le développement du jeu est annulé tandis que Square Enix se concentre sur Kingdom Hearts IV

Kingdom Hearts Missing-Link devient dont un vrai « missing link »

Annoncé en 2022 et testé en bêta fermée dans plusieurs régions, Kingdom Hearts Missing-Link devait proposer une expérience hybride mêlant action-RPG et exploration dans le monde réel, à la manière de Pokémon GO. Dans un message adressé aux fans, Square Enix a exprimé ses regrets :

Malgré notre travail sur le dévelopement et les ajustements apportés au jeu dans le but d’en faire profiter le plus grand nombre, nous avons déterminé qu’il nous serait difficile de fournir un service à la hauteur des attentes des joueuses et des joueurs sur une longue durée, ce qui nous a mené à la décision d’en annuler le développement.

Un gros coup dur pour l’éditeur avec jeu qui était sans doute très avancé. Tournant sous Unreal Engine 4, le titre devait nous faire incarner un nouveau protagoniste et porteur de la Keyblade à Scala ad Caelum dans une époque encore jamais explorée par les autres opus de la franchise. On imagine cependant que les secrets scénaristiques du titre mobile seront préservés et recyclés sous une autre forme. Un long-métrage d’animation comme pour Kingdom Hearts χ[chi] -Back Cover ou encore un spin-off solo sur consoles et PC.

An important announcement regarding KINGDOM HEARTS Missing-Link. pic.twitter.com/pXL2ULBV8k — Official KINGDOM HEARTS Missing-Link (@KHMLink_NA) May 14, 2025

Cap sur Kingdom Hearts IV

Malgré cette annulation, l’avenir de la saga n’est pas compromis. Square Enix confirme que le développement de Kingdom Hearts IV se poursuit activement. Après son annonce en avril 2022, le jeu principal s’est fait très discret. On espère donc avoir des nouvelles prochainement avec un nouveau trailer ou une date de sortie.

La saga KINGDOM HEARTS va continuer. Notre travail sur KINGDOM HEARTS IV est toujours en cours, et nous espérons que vous continuerez à soutenir la franchise et à attendre les prochaines annonces avec impatience.

Les projecteurs se braquent donc désormais sur Sora et l’ambitieux quatrième épisode de la saga principale, à moins que Tetsuya Nomura n’ait d’autres atouts dans sa manche.