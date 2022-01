The King of Fighters XV confirme Elisabeth Blanctorche

The King of Fighters XV vient de dévoiler le dernier personnage de son casting de base (avant de passer aux DLC hein), et comme cela avait été dataminé, Elisabeth Blanctorche est bien de retour après avoir loupé le dernier épisode.

Elisabeth, la conquérante de la lumière de King of Fighters XV

Elisabeth fait donc équipe avec les deux derniers personnages libres, Ash Crimson et Kukri, pour former la Team Ash. Côté doublage, elle retrouve Shizuka Ito que l’on connait par exemple en tant que voix japonaise féminine de Byleth dans le dernier Fire Emblem et donc aussi dans Smash. Elle incarne par ailleurs Brighid dans Xenoblade Chronicles 2. C’est également la Lenalee Lee de D.Gray-Man par exemple.

The King of Fighters XV sortira le 17 février sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.