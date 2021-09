The King of Fighters XV : Ash Crimson montre du gameplay

The King of Fighters XV continue sur sa lancée de la semaine dernière. Après avoir confirmé le retour d’Ash Crimson lors de la première grosse bande-annonce générale du jeu, SNK nous dévoile le trailer de personnage pour l’ancien protagoniste de la série qui est donc le 28ème combattant sur les 39 prévus dans le jeu de base.

Encore 11 articles de ce type à faire d’ici février

Ash fait donc son grand retour après son absence (justifiée) dans KOF 14. On retrouve son style et surtout ses flammes vertes comme celles d’un impressionnant briquet Euro 2016. On retrouve également son doubleur habituel Sounosuke Nagashiro qui, comme pratiquement toujours pour la série, se limite aux productions de cet éditeur.

The King of Fighters XV sortira le 17 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.