The King of Fighters XV : Maxima a de l’impact

The King of Fighters XV perd totalement sa guerre de communication contre DNF Duel en ce moment auprès des fans de jeux de combat, mais cela n’empêche pas SNK de terminer de publier ses derniers trailers (même si les ultimes personnages et les DLC ont été dataminés dans la beta de ce week-end).

King of Fighters XV sort son cyborg

Le personnage du jour et antépénultième personnage du King of Fighters XV de base est donc Maxima qui fera ainsi partie de la Team K’ en compagnie de K’, évidemment, et de Whip. Contrairement à d’habitude, Maxima a droit à un comédien légendaire pour lui prêter sa voix, puisqu’il s’agit de Katsuyuki Konishi.

Il est aussi Lloyd Irving dans les Tales Of, Ikki du Phoénix depuis 2005 dans Saint Seiya, Kamina dans Gurren Lagann, le Captain Ginyu de Dragon Ball depuis 2008, Kenshiro dans Ken le Survivant depuis 2010, Tank Top Master dans One Punch Man, Diavolo dans JoJo, etc…

Attention, on va spoiler en parlant dataminage

Et puisque l’on parle de King of Fighters XV, profitons-en pour évoquer le dataminage de la semaine dernière. Les deux dernières combattantes du jeu de base seraient donc Kula Diamond et Elisabeth Blanctorche. La logique voudrait que Kula fasse équipe avec Krohnen et Angel tandis qu’Elisabeth se retrouverait avec Ash Crimson et Kukri. C’est moins logique mais c’est ce qu’il reste…

Côté DLC, la première équipe serait la Team Garou composée de Rock Howard, B. Jenet et Gato. Nous aurions ensuite un trio de bad guys avec Team Southtown formée par Geese Howard, Billy Kane et Ryuji Yamazaki. On aurait aussi trouvé des données liées à un DLC Omega Rugal qui semblerait être en solo.

Et un autre jeu de combat serait à l’honneur de la troisième équipe DLC avec la Team Samurai Shodown. On y retrouverait ainsi Nakoruru qui avait déjà fait quelques apparitions dans KOF, contrairement à Haohmaru qui s’était contenté des crossovers et des jeux mobiles. Le trio serait complété par Darli Dagger qui fait sa première apparition dans la série puisqu’il s’agit d’une des combattantes inédites du dernier SamSho.

La confirmation ou non de tout cela ne devrait pas trop tarder puisque l’on rappelle que The King of Fighters XV sortira le 17 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.