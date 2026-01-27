Killer Inn : Le jeu de Square Enix inspiré du Loup-Garou sortira en accès anticipé dans quelques jours

Le loup entre dans la bergerie

Tactic Studios se lance donc dans le grand bain avec un accès anticipé pour Killer Inn, qui arrivera d’abord sur PC via Steam dès le 12 février prochain. Un choix justifié par le studio, qui préfère d’abord passer par cette case plutôt que de livrer directement une version 1.0 :

« Nous avons choisi l’accès anticipé, car nous voulions partager avec nos joueurs l’énergie positive de ces dernières étapes de test pour faire de KILLER INN le meilleur jeu possible. Les parties en multijoueur compétitif en ligne ne pourront vraiment être abouties qu’avec vos commentaires. Ce sera aussi le moyen de vous montrer comment vos retours ont permis au jeu d’évoluer. Pour en savoir plus, consultez la page du jeu dans la boutique. »

Le studio proposera le jeu au prix de 9,99 €, et certaines microtransactions seront déjà disponibles, comme pour acheter un pass de combat premium et des skins pour les personnages et les armes et objets.

Pour rappel, Killer Inn propose des parties accueillant jusqu’à 24 personnes dans une grande enquête de meurtre, avec d’un côté les Hercule Poirot en herbe, et de l’autre les loups assoiffés de sang qui devront se déguiser et tromper leurs proies. Il faudra alors trouver les bons indices sur le terrain pour bien dénicher les meurtriers, tout en amassant petit à petit un arsenal pour être capable de vous défendre.