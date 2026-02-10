Kernel Hearts : L’action-RPG avec des magical girls va s’offrir une démo et sortira aussi sur les dernières consoles

La démo sortira en mars

Jusqu’ici annoncé uniquement sur PC, Kernel Hearts sortira aussi finalement sur consoles. Son studio et son éditeur Whitethorn Games ont annoncé que le jeu était maintenant prévu sur PS5, Xbox Series et même Switch 2, de quoi l’aider à atteindre une plus grande audience.

Toujours dans ce but, Kernel Hearts aura bientôt droit à une démo (cette fois-ci uniquement sur PC), qui sera publiée le 31 mars prochain. Et fait encore plus surprenant, le jeu sera même au cœur d’une collaboration avec Fortnite, ce qui semble étonnant dans la mesure où Epic Games réserve habituellement ce type de traitement de faveur à des jeux à gros budget.

Et si vous découvrez aujourd’hui ce qu’est Kernel Hearts, sachez qu’il s’agit d’un action-RPG avec quelques éléments de visual novel et surtout de rogue-like, où l’on suit les aventures de jeunes guerrières au sein de l’unité M.A.H.O.U, chargée d’escalader la Tour de Babel pour aller se mesurer à Dieu en personne. Le jeu repose essentiellement sur du multijoueur, vous laissant vous confronter aux créatures angéliques en compagnie de vos amis.