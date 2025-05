Juste avant sa sortie, le jeu de cartes Crown Gambit nous présente son gameplay narratif en vidéo

Gare à ne pas trop compter sur les dieux

Au-delà de sa belle gueule et de son gameplay orienté autour de combats de cartes (un peu particulier et rafraichissant), Crown Gambit aura aussi pas mal de choses à nous raconter.

On y suivra l’épopée de trois paladins coincé au beau milieu d’une intrigue de cour particulièrement meurtrière (un « thriller médiéval »), alors que le royaume se cherche un souverain. Et ce sera en quelque sorte à vous de décider qui va s’asseoir sur le trône, en effectuant des choix cruciaux qui vont orienter le récit dans un sens plutôt que dans un autre. Vous ne pourrez peut-être pas saisir tous les mystères de cette intrigue en une seule partie, c’est pourquoi il ne faudra pas hésiter à explorer d’autres chemins pour connaître les secrets les plus enfouis de certains personnages.

Ces choix ne s’arrêtent pas qu’à de simples décisions prises lors des dialogues, puisque votre façon de combattre aura également une incidence sur votre partie. Grâce au système de reliques sacrées, vos paladins pourront effectuer des attaques puissantes pour se défaire des plus grands ennemis, mais il y aura peut-être un prix à payer pour cela. À force de trop compter sur l’appui des dieux, vous perdre le contrôle sur vos trois personnages, qui prendront parfois des décisions sans que le jeu vous demande votre avis. Une arme à double tranchant qui promet de rendre les combats particulièrement intenses.

Crown Gambit sera disponible dès le 18 juin prochain sur Steam. En attendant, une démo est toujours disponible.