Aetheris

Aetheris est un Tactical-RPG développé et édité par Wild Wits Games. On y suit un peuple nommé les Vasard qui tente de survivre dans les Contrées Sauvages mais surtout hostiles. Leur seul espoir de survie est de trouver une fameuse source de pouvoir cachée. On sélectionne quatre villageois pour partir à l'aventure, chacun pouvant être contrôlé par un joueur différent en mode coopération. En cours de route, il faudra faire des choix qui auront un impact sur l'intrigue et les personnages pourront aussi agir par eux-mêmes selon leurs points de caractères. On retrouve aussi un mode Exodus qui apporte une expérience roguelite à l'ensemble avec temps limité et morts permanentes. Le jeu utilise de nombreuses techniques différentes de dessin et d'animation pour proposer un style graphique unique.