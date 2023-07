Jurassic Park Classic Games Collection fera revivre les vieux jeux Jurassic Park sur les consoles modernes

Des versions physiques rétros également prévues

Cette collection va donc contenir les deux jeux Jurassic Park etJurassic Park Part 2: The Chaos Continues, sortis sur NES, SNES et Game Boy. Ces jeux arriveront maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch dans une édition physique, ou plutôt dans plusieurs.

Limited Run Games voit les choses en grands puisqu’en plus de l’édition standard de cette compilation, on retrouvera quatre autres éditions, dont ces mêmes jeux au sein de nouvelles cartouches pour la Game Boy, la NES et la SNES, le tout avec des manuels d’origine et quelques ajouts techniques dans la cartouche pour rendre les jeux plus modernes.

Voici le détail des différentes éditions :

Edition Classique à 64,99 € Edition physique de Jurassic Park Classic Games Collection Un steelBook Un boitier façon VHS aux couleurs de Jurassic Park

à 64,99 € Edition Préhistorique à 174,99 € Edition physique de Jurassic Park Classic Games Collection Un steelBook Un boitier façon VHS aux couleurs de Jurassic Park Une réplique de la carte du Dr. Alan Grant La bande-son sur disque Des répliques miniatures des cartouches NES, SNES et Game Boy des jeux Un boitier inspiré par le packaging des jouets Jurassic Park

à 174,99 € Editions standards des jeux sur NES, Game Boy, SNES , entre 49,99 € et 64,99 € Version physique de l’un des deux jeux sur cartouche Réplique du manuel d’origine

, entre 49,99 € et 64,99 € Editions collectors sur NES, Game Boy, SNES à 99,99 € Version physique de l’un des deux jeux sur cartouche Réplique du manuel d’origine Poster double-face

à 99,99 €

Les précommandes débuteront le 1er septembre sur le site de Limited Run Games, et vont durer jusqu’au 15 octobre prochain.