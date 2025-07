Julian LeFay, considéré comme le père de la série des The Elder Scrolls, est décédé à l’âge de 59 ans

Le studio OnceLost Games rend hommage à son collègue disparu

Dans un long message posté sur les réseaux sociaux, le studio OnceLost Games rend hommage à Julian LeFay pour tout son travail et pour son courage dans la bataille qu’il a mené contre son cancer :

« Chez OnceLost Games, Julian était l’un des cerveaux derrière The Wayward Realms, en amenant avec lui des dizaines d’années d’expérience et un engagement infaillible à repousser les limites de ce qui les RPG peuvent accomplir. Son talent pour la technique, sa vision créative, et le soin qu’il apportait au confort des joueurs ont été les moteurs de cet ambitieux projet. Tout au long de sa bataille contre le cancer, la passion de Julian pour The Wayward Realms n’a jamai vacillé. Même avec la maladie, il a continué de partager sa vision avec notre équipe, afin de s’assurer que chaque aspect du jeu reflète son engagement à créer quelque chose de vraiment extraordinaire. Sa force, sa détermination, et sa concentration inébranlable nous inspire tous. »

Avant de travailler chez OnceLost Games, Julian LeFay a passé de nombreuses années chez Bethesda, notamment sur des projets comme The Elder Scrolls: Arena et Daggerfall en tant que chief engineer. Il a également contribué à Morrowind après un premier départ de Bethesda, et son surnom de « père de The Elder Scrolls » ne l’a jamais vraiment quitté.

Nos pensées vont maintenant à sa famille et à ses proches.