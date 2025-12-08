La saga Tomb Raider va faire parler d’elle aux Game Awards, enfin la présentation du prochain jeu ?

L’attente est presque terminée

Et c’est Geoff Keighley qui annonce lui-même la nouvelle en révélant que la saga Tomb Raider sera présente à la cérémonie des Game Awards, sans doute avec le prochain jeu de Crystal Dynamics. On peut ici voir la silhouette de Lara Croft, avec un look plus proche des premiers épisodes que du reboot de 2013. Le producteur ne dit pas explicitement qu’il sera question de ce jeu ici, et à moins d’un teasing foireux pour une énième collaboration, on est en droit de penser que Crystal Dynamics va bien présenter son titre. Mais qui sait, avec Keighley, rien n’est certain.

« Lara Croft revient aux Game Awards ! Comme nous venons de le révéler dans notre portail de vote des Game Awards sur la map Fortnite, connectez-vous jeudi soir pour découvrir l’avenir de l’une des licences les plus emblématiques du jeu vidéo. C’est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. »

On n’oubliera pas non plus que ce nouveau Tomb Raider semble être développé dans la douleur, avec un studio qui a été contraint de licencier plusieurs fois au cours de cette année. On ne serait donc pas surpris si cette première annonce ne comporte pas de date de sortie, puisque le projet vit des heures compliquées. Rendez-vous dans la nuit du 11 au 12 décembre pour découvrir tout cela lors des Game Awards.