Goldorak: Le Festin des Loups est déjà à prix cassé pour sa sortie !

Où trouver Goldorak: Le Festin des Loups au meilleur prix ?

Affichant initialement un tarif conseillé de 49,99€, l’édition Standard de Goldorak: Le Festin des Loups est accessible pour environ une dizaine d’euros moins chère sur consoles chez Amazon, Cdiscount et Auchan. Carrefour fait encore mieux en fixant à 34,99€ le prix de la version PS5. Quant à la marque E.Leclerc, elle se paye même le luxe de descendre jusqu’à 33,69€ sur la plateforme de dernière génération de Sony, Xbox One et Xbox Series X|S.

Notez que l’édition Deluxe n’est pas en reste puisqu’il est également possible de l’acquérir avec une réduction de 10€ sur consoles (Switch exclue) chez Amazon, Cdiscount et E.Leclerc.

Pour rappel, Goldorak: Le Festin des Loups arrivera le 14 novembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Développé par le studio nantais Endroad, ce jeu d’action propose aussi une Collector à la vente. Êtes-vous prêts à aider Actarus à protéger à nouveau la Terre contre le tyran sanguinaire et impitoyable Véga ?