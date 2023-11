Goldorak: Le Festin des Loups partage son trailer de lancement en français

Un trailer épique pour fêter la sortie

Et voici une bande-annonce qui devrait donner quelques frissons aux fans de la première heure, puisque le ton du dessin animé semble avoir été parfaitement retranscris. Si l’on s’interroge encore sur la qualité finale de l’expérience, cette vidéo vient faire vibrer la corde nostalgique tout en donnant la promesse d’un grand spectacle, avec des combats de boss de grande envergure séparés par des phases de beat’em up et de shoot’em up qui tenteront de varier un peu le gameplay. Il ne vous preste plus que quelques jours à patienter avant de retrouver Actarus et son robot.

Goldorak: Le Festin des Loups sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.