Certains vont peut-être nous trouver un peu dur avec l’accroche dans le titre, et pourtant, il reflète bien notre avis : Goldorak Le Festin des Loups n’est pas une mauvaise adaptation mais elle aurait véritablement pu être meilleure. Avec un peu plus de tests internes et de budget, le jeu d’action/aventure qui nous fait suivre l’iconique Mecha aurait gagné en profondeur. C’est donc plus une déception qu’un mauvais titre puisque Microids aurait pu nous proposer un titre mieux peaufiné, moins buggé avec plus d’inspirations et un aspect répétitif moins prononcé. Dommage comme on vous le dit en vidéo.

