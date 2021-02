Le jeu Demon Slayer sortira également sur PS5, Xbox One et PC en plus de la PS4

CyberConnect 2 nous avait teasé quelques informations concernant leur jeu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan, qui seraient révélées lors du Weekly Jump de cette semaine. Comme on s’y attendait, ces détails ont fuité quelques jours avant, et l’on apprend que la PS4 ne sera pas la seule plateforme du jeu.

Un mode Tag Battle confirmé

En effet, le magazine indique que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan sortira également sur PS5, Xbox One et même PC. On ne sait pas encore vraiment la forme que prendra le jeu, mais on apprend qu’un mode Histoire sera bien de la partie, afin de revivre les plus grands moments du manga. Un mode Tag Battle sera aussi au programme, pour combattre en duo avec Tanjiro et ses compères contre d’autres personnages.

Il faudra se contenter de ces maigres informations pour le moment, mais comme l’indique Gematsu, de nouveaux détails seront révélés lors du Weekly Jump de la semaine prochaine, aux alentours du 11 février. Rendez-vous donc dans quelques jours pour en apprendre plus sur Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan.