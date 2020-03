Le jeu Demon Slayer sur PS4 est développé par CyberConnect2, premier trailer et images

Après avoir annoncé les deux jeux Demon Slayer en production, Aniplex nous avait donné rendez-vous aujourd’hui pour un livestream de plusieurs heures avec la promesse de nouvelles informations. Le titre prévu sur PlayStation 4 a enfin droit à des images, mais aussi à des précisions sur son développement.

CyberConnect2 aux commandes

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan est donc bien développé par CyberConnect 2 (Naruto Ultimate Ninja Storm, Dragon Ball Z Kakarot) comme cela était pressenti. On savait depuis un moment que le studio était à l’oeuvre sur un jeu secret, et c’est bien la licence Demon Slayer qui leur a été confiée.

Le trailer, relayé par Gematsu, nous montre simplement Tanjiro terrasser un démon, avec un style visuel très proche de l’anime comme CyberConnect2 a l’habitude de le faire. Des premiers screenshots ont aussi été partagés, où notre héros continue son combat contre les démons.

Il faudra attendre 2021 avant de voir ce jeu d’action Demon Slayer arriver sur nos PlayStation 4.