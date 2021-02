Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan montre des images inédites

Le jeu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan devrait donner plus de nouvelles cette semaine, après avoir confirmé qu’il sortirait également sur PS5, Xbox One et PC en plus de la PS4. Un communiqué officiel de la part d’Aniplex et de CyberConnect2 relayé par Gematsu vient confirmer ces plateformes tout en officialisant une sortie sur Xbox Series, en plus de quelques images inédites.

Nezuko et compagnie en action

On avait plus eu d’images inédites à se mettre sous la dent depuis l’officialisation du jeu. Cette nouvelle fournée nous montre donc une nouvelle fois Tanjiro, mais c’est la première appariation de sa petite troupe composée de sa soeur Nezuko, et de ses compères Zenitsu et Inosuke.

Ces images nous montrent donc le mode Versus, qui permettra d’effectuer des combats en 2 contre 2 avec les personnages les plus populaires de l’anime. Etant donné que le jeu se baser beaucoup sur ce dernier, on imagine que le mode histoire s’arrêtera à la fin de la saison 1, sauf si le film Le Train de l’Infini est lui aussi adapté.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC dans le courant de l’année 2021.