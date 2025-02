Wanderstop annonce sortir également sur Xbox Series au cours d’un trailer de lancement tout cozy, une démo est d’ores et déjà disponible sur Steam

Fais comme l’oiseau ?

Un petit piaf tout mignon mais malicieux qui dérobe des tasses tout en suivant l’héroïne Alta alors qu’elle s’affaire à gérer un salon de thé, pour finalement avoir droit à sa tasse lui-même, voici la toute petite histoire que nous conte ce trailer de lancement.

Un ton toujours aussi cozy et adorable que Wanderstop semble persister à mettre en avant. On le rappelle, devant cette esthétique décontracte et un postulat de départ pacifiste qui nous amène à nous occuper d’un salon de thé devrait se cacher quelque chose de moins innocent.

C’est en tout cas le coup de coude que nous avait adressé le premier trailer du jeu. Avec une héroïne au passé de guerrière, ce dernier ne semble pourtant pas entièrement derrière elle, ce que l’aventure pourrait mettre en scène au bout d’un certain temps.

Sans doute que la démo fraichement disponible sur Steam ne répondra pas à cette question, mais l’aspect gestion devrait déjà vous permettre de savoir si Wanderstop est, dans un premier temps, fait pour vous.

Et si vous étiez déçus de ne pas voir le titre au rang des prochaines productions jouables chez Microsoft, soyez rassurés car il arrivera bien sur Xbox Series. Wanderstop sortira également sur PS5 et PC, et ce le 11 mars 2025.