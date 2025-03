Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 gonfle encore sa bande-son avec 20 nouveaux morceaux dévoilés

La playlist peut déjà être écoutée

Parce que jouer à un Tony Hawk’s, ce n’est pas seulement enchaîner ses plus belles figures à l’aide d’une planche. La bande-son a toujours fait partie de l’ADN de la franchise et Activision le sait bien. Après avoir dévoilé une première partie il y a deux semaines, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 vient de dévoiler 20 nouveaux morceaux qui s’ajouteront à la playlist.

Voici les dernières pistes dévoilées :

2 Minutes to Midnight – Iron Maiden

Alive – Seven Hours After Violet

Beach Blanket Bongout – JFA

Black Sap Scriptures – Plague Vendor

Boys in the Better Land – Fontaines D.C.

Duck Fat – Dwynell Roland and P.O.S

God Approved Insurance Plan – Fireworks

Hollywood Baby – 100 gecs

Hollywood Sucks// – KennyHoopla et Travis Barker

I Used to Be a Pretty Boy – Memo PST

Identity – X-Ray Spex

Kill the Vibe – Speed of Light

Looney Bin – Twenty One Children

My Adidas – Run-D.M.C.

Norf Norf – Vince Staples

Rock Co.Kane Flow (feat. MF DOOM) – De La Soul

She Goes to Finos – The Toy Dolls

Siren Song – Cold Cave

Skate & Destroy – The Faction

Vai Vendo – Marcelo D2

On y retrouve ainsi quelques classiques des épisodes originaux, à l’instant du cultissime 2 Minutes to Midnight de Iron Maiden mais aussi de nouveaux qui s’ajoutent et qui n’étaient pas dans le titre de base. Reste maintenant à découvrir les prochains titres et à voir si Activision aura réussi à récupérer les droits pour certaines manquantes.

Pour les personnes les plus impatientes, la playlist peut déjà être écoutée sur Spotify. Quant à la sortie de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, le jeu est prévu pour le 11 juillet prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et Switch.