Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 : Bam Margera de retour, mise à jour de la bande-son et date de sortie fixée au 11 juillet

Bam Margera officiellement de retour

C’est désormais confirmé, Bam Margera sera bien jouable dans Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 en tant que skateur secret. Même s’il n’y a pas vraiment de secret, on imagine qu’il n’a pas pu avoir mieux avec cet ajout de dernière minute. Absent lors des premières annonces, son retour a finalement été obtenu grâce à l’insistance de Tony Hawk lui-même auprès d’Activision. Margera, figure emblématique de Jackass et Viva La Bam, a ainsi été scanné et intégré au jeu après coup, pour le plus grand plaisir des fans si l’on en croit les retours sur les réseaux sociaux. Malgré ses récentes difficultés personnelles et juridiques, ce come-back marque un moment fort pour la franchise et cette recherche de nostalgie.

Bam Margera | Behind The Scenes of Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 BAM. IS. BACK. We're stoked to announce Bam Margera's return to #THPS 3+4 as a Secret Skater in game. Pre-order today, available July 11: https://t.co/jEDJYfxtSR pic.twitter.com/DrVHkvqJMa — Tony Hawk's Pro Skater (@TonyHawkTheGame) May 9, 2025

Une date et de nouvelles musiques

Activision en a également profité pour annoncer la troisième vague de morceaux pour la bande-son qui mêle légendes et artistes actuels. Parmi les nouveaux :

King Gizzard & The Lizard Wizard – Gila Monster

Idles – Gift Horse

Danny Brown – Uknowhatimsayin¿ (feat. Obongjayar)

Côté retours attendus :

Sex Pistols – Holidays In The Sun

Lupe Fiasco – Kick, Push

The Dead Milkmen – Dean’s Dream

La playlist complète est déjà disponible sur Spotify pour les curieux.

Wave 3 of the official Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 soundtrack just dropped on @Spotify. Listen to every song featured in game NOW: https://t.co/aALkIL3WLV pic.twitter.com/94RWVA0V6L — Tony Hawk's Pro Skater (@TonyHawkTheGame) May 8, 2025

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 sortira le 11 juillet 2025 sur Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch et PC (Battle.net, Windows, Steam). Les éditions Digital Deluxe et Collector’s Edition permettront de jouer en avance dès le 8 juillet. Bonne nouvelle pour les abonnés du service de Microsoft, le jeu sera inclus dès le premier jour sur le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass. De plus, le crossplay en ligne sera de la partie.