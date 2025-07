Test Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Tout est une question d’équilibre

On prend quasiment les mêmes et on recommence. L’équipe de développement a peut-être changé — Vicarious Games cède la place à Iron Galaxy — mais pas la démarche créative. Il faut dire que le succès, à la fois critique et commercial, était au rendez-vous pour la modernisation des deux premiers volets : plus d’un million de copies écoulées en un temps record. Voir le projet se poursuivre avec les opus 3 et 4 fait donc sens. Et pourtant, l’industrie marchant régulièrement sur la tête, c’était d’abord l’annulation qui frappa Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Fort heureusement, le projet existe aujourd’hui. La formule a plus de 25 ans, mais elle fonctionne toujours autant. Plus beaux, plus agréables manette en mains, et toujours aussi généreux en contenu, les jeux Tony Hawk’s obtiennent une cure de jouvence méritée. Parce que le parti pris arcade de la licence n’enlève en rien la maîtrise de son sujet. La série va au-delà du skate : c’est la transcription avec son approche ouvertement arcade, c’est l’adaptation vidéoludique d’une culture, quand bien même l’absurde, la parodie et l’invraisemblable s’en mêlent.

Condition de test : Nous avons joué une vingtaine d’heures sur PS5. Les deux opus ont été terminés, et les différents modes de jeu testés, y compris le mode en ligne.

Viva la Bam

À la fin des années 90 et au début des années 2000, le skate jouissait d’une popularité grandissante. La discipline se légitimait un peu plus chaque jour, elle qui, jusque-là, était encore trop souvent cantonnée à la rue, avec ce que cela implique d’utilisation du mobilier urbain et d’illégalité. Les rebelles sur leur planche à roulettes commençaient pourtant à déferler sur le monde. Des figures comme Tony Hawk (pour le Vert, c’est-à-dire les rampes) ou Rodney Mullen (créateur de plusieurs tricks) ont beaucoup œuvré pour faire évoluer le skate, en tant que sport mais également côté mentalité, succédant à des pionniers comme Stacy Peralta et Mark Gonzalez, pour ne citer qu’eux.

Que ce soit via l’explosion d’MTV, qui venait “pervertir la jeunesse” sur les télévisions, ou via les magazines spécialisés, les vidéos de skate signées Spike Jonze, ou encore Jackass, tout convergeait. Un microcosme centré autour du skate grandissait aux USA. Menée par Johnny Knoxville et Bam Margera, l’émission Jackass n’hésitait pas à mettre en avant le skate, au milieu d’autres sports extrêmes. Matt Hoffman ou Tony Hawk feront plusieurs apparitions, au même titre que Jonze. Au sein de la team, Wee Man et Bam Margera étaient eux-mêmes skateurs pros. Il n’est donc pas surprenant de retrouver Bam dans plusieurs jeux de la franchise, jusqu’à devenir le personnage central de Tony Hawk’s Underground 2.

Le projet Tony Hawk’s Skateboarding, paru en 1999, était aussi fou qu’ambitieux. À l’époque, une partie de la communauté skate, pas forcément en phase avec la démarche de Hawk, a d’abord émis des réserves… avant de retourner sa veste en découvrant le succès colossal du jeu et son influence. Ce qui allait devenir non seulement des jeux, mais une véritable franchise, qui s’imposera rapidement comme l’une des plus importantes de l’industrie vidéoludique. À ce titre, il serait déplacé de ne pas souligner l’influence majeure de la série sur la discipline elle-même. Aujourd’hui, le skate figure aux Jeux Olympiques — une chose impensable il y a encore vingt ans.

De nouveaux talents émergent aux quatre coins du globe, et les femmes y trouvent enfin une place et de la visibilité : Rayssa Leal, Aori Nishimura, Leticia Bufoni, pour ne citer qu’elles. Du chemin a été parcouru. Pour autant, le skate n’a rien perdu de sa superbe, ni de ses racines ancrées dans la rue. Cette touche underground reste indissociable de l’esprit, de la culture propre à la discipline, de ce que permet la planche, de ce qu’elle représente. À ses débuts, c’était une véritable contre-culture. Un mouvement singulier, avec sa philosophie de vie, dirons-nous. Bien sûr, cela s’est quelque peu dilué avec le temps, sous l’effet de la popularité croissante. Comme toute contre-culture, en somme.

Hit The Streetz In My Nikes

Cette parenthèse sert à rappeler la puissance de la licence. La meilleure adaptation n’est pas forcément celle qui simule le plus fidèlement, mais celle qui parvient à capter l’essence de la discipline. Derrière l’arcade et la folie du gameplay d’un Tony Hawk’s se cache un véritable amour du skate, de sa culture, de son état d’esprit. C’est une vision exagérée, un monde empreint de réel — plusieurs niveaux s’inspirent ouvertement de villes ou capitales existantes – , mais reconfigurée à la sauce skate. Comme si toutes les sociétés humaines s’étaient bâties autour du skateboard. La dimension outrancière, vandale, voire rebelle que l’on pouvait affubler à cette culture apparaît également en jeu. Une opposition visible dans les divers défis à accomplir en jeu. Une opposition également incarnée par le personnage joué par Jack Black. Bien sûr, tout est fait dans un esprit bon enfant, à la fois décalé et attachant.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, comme tout bon épisode de la série, n’oublie jamais ce qu’il est avant tout : un jeu vidéo, avec tout le ludisme que cela implique. Et sur ce terrain, la réussite demeure exemplaire. La recette est si bien calibrée, si finement réfléchie, qu’on reprend une claque. Lâcher la manette devient compliqué, tant on s’amuse — en solo comme en multi. La grandiloquence du gameplay – qui ne renie pas une part de réalisme pour autant – , l’humour apparent dans les interactions avec les niveaux aussi, nous aident à nous investir corps et âme. Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, c’est l’énergie du skate, sa philosophie, son attrait impalpable… sauf qu’ici, il devient parfaitement palpable.

On enchaîne facilement les tricks, les niveaux font preuve d’inventivité pour nous divertir et nous obliger à les arpenter de fond en comble. On s’amuse autant à réaliser les défis, à chercher les interactions ouvrant des extensions de niveaux cachées qu’à enchaîner les combos les plus invraisemblables. Une folie assumée, qui justifie qu’on puisse incarner une des Tortues Ninja (Michelangelo, dans son design discutable du film Ninja Turtles : Teenage Years) — avec ses propres animations et mouvements. Le casting n’a jamais été aussi complet. En plus des vétérans comme Eric Koston, Steve Caballero, Nyjah Huston (malgré son âge il est dans le circuit pro depuis 20 ans), on retrouve les nouvelles têtes introduites dans Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, ainsi qu’une brochette de skateurs et skateuses plus actuels.

Un français est même de la partie — Aurélien Giraud – , une manière, pour la licence, de rassembler toute la communauté skate, peu importe la nationalité ou la génération. Comme à l’époque, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 vise autant les fans que les curieux qui préfèrent avant tout le jeu vidéo, car ici, le médium a toute son importance. C’est aussi une façon d’inscrire des noms et des visages dans l’histoire du sport, autrement. Une nouvelle forme d’immortalité numérique. Quelle fierté, aujourd’hui, pour un skateur ou une skateuse, de se retrouver jouable dans un tel jeu — surtout quand on connaît le succès intemporel de la franchise et l’impact de ses premiers épisodes.

Funky Wizard Smoke

L’irrévérence du skate est prégnante dans la licence, et particulièrement dans Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Comme nous le disions plus tôt, la série ne met pas seulement en avant une discipline : elle porte toute une culture. Et comme souvent, la musique n’est jamais bien loin. Nombreux sont les skateurs à pratiquer en musique, et certains genres sont plus représentés que d’autres. L’auteur de ces lignes n’est sans doute pas le seul à avoir découvert tout un pan musical grâce aux jeux de la franchise. Avec des OST riches, mêlant habilement rock, punk et hip-hop, souvent portées par des groupes de renom ou à l’identité sonore marquée, la licence n’a pas manqué de façonner les goûts musicaux d’une génération.

La culture du skate est indissociable de la musique, et de genres bien spécifiques. On skate rarement sur du blues ou du classique. Il faut des morceaux capables de transcender l’effort, de redonner de l’énergie au skateur qui vient d’enchaîner les chutes. Demandez à n’importe quel joueur ou joueuse de la franchise, il ou elle vous citera des titres emblématiques. Des morceaux cultes qu’on est ravi de réentendre en lançant Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Parmi d’autres, bien sûr.

Néanmoins, l’équilibre n’est plus vraiment le même qu’auparavant — notamment par rapport au remaster/remake précédent. Vous l’aurez sans doute remarqué si vous suivez l’actualité du jeu : la quasi-totalité de l’OST d’origine a disparu, remplacée par de nouveaux morceaux. Forcément, les anciens vont râler, et on les comprend. Une part de nostalgie effacée. Cela étant dit, il serait injuste de renier totalement la bande-son. Les nouvelles musiques font le boulot et ne trahissent en rien l’identité musicale de la série – il y a quand même des pistes plus discutables que d’autres. Une décision assumée par Tony Hawk lui-même.

Certes, maintenir un équilibre entre l’ancien et le neuf aurait été le compromis idéal, mais les changements s’intègrent bien. C’est cohérent avec le désir de modernité des équipes créatives. Il est logique d’inclure des titres plus récents, qui parlent davantage aux jeunes skateurs et aux nouveaux visages de la scène. Et il faut bien l’avouer : enchaîner un son de Gang Starr avec le solaire et entraînant Collard Greens de Kendrick Lamar et Schoolboy Q, ça ne laisse pas indifférent. En revanche, le versant punk/rock paraît moins percutant, malgré quelques morceaux pertinents. Une question d’équilibre global, peut-être. Ou d’attentes générationnelles et de nostalgie. On ne niera pas qu’il est grandement question de nostalgie lorsque l’on parle et joue à Tony Hawk’s Pro Skater 3+4.

Ace of Skates

Pas de sans-faute pour ce Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Cependant, condamner l’expérience pour cette seule raison n’aurait pas grand sens, surtout pour les joueurs et joueuses qui découvriraient la licence avec cet opus ou via 1+2. En revanche, les connaisseurs pourront légitimement tiquer sur certains changements, disons… étranges. Si l’épisode 3 n’est pas vraiment concerné, Pro Skater 4, lui, l’est nettement plus. Ce dernier, avec ses dix niveaux (soit un de plus que dans l’original), embarque son lot de variations : certains événements sont remplacés, l’animation des villes n’est plus aussi marquée et des environnements sont également légèrement transformés. Ainsi, des niveaux disparaissent au profit de nouvelles zones, comme Pinball ou Waterpark.

Drôle de choix, qui rapproche l’expérience d’un remake plus que du simple remaster (la frontière était déjà discutable), puisque en l’état, l’expérience de Pro Skater 4 n’est plus exactement la même. Cela dit, ces nouveaux niveaux sont de belles réussites. Le souci, c’est surtout la refonte structurelle. L’épisode en question avait ceci de particulier qu’il s’émancipait des sessions chronométrées pour proposer des zones en exploration libre. Une formule qui sera d’ailleurs reprise et perfectionnée dans Tony Hawk’s Underground. On s’y baladait sans limite de temps, interagissant avec des PNJ qui nous proposaient des objectifs et défis au fil des rencontres

Pour des raisons de cohérence entre les deux jeux réunis dans Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 — et parce qu’un seul jeu parait limite pour satisfaire —, uniformiser la formule fait sens. Qu’on se comprenne bien : en l’état, l’illusion fonctionne. Sauf que… le level design, par ailleurs exemplaire — impressionnant même, soyons honnêtes —, ouvre davantage les espaces. Et dans ce contexte, les trois minutes de session peuvent paraître courtes. On perd aussi et surtout en vie dans les environnements malgré des PNJ et quelques phrases déclamées. Cela dit, la rejouabilité fait partie de l’ADN de la licence, donc rien de vraiment préjudiciable. Surtout si l’on ne connaît pas l’original. En outre, le soft autorise à changer la durée des sessions.

Et puis, ces ajustements ont le mérite d’apporter un vent de fraîcheur à une expérience que beaucoup auront, sans doute, déjà poncée de long en large à l’époque. Découvrir du neuf, pas seulement dans le casting des skateurs et skateuses, mais aussi dans les environnements et les objectifs, reste un vrai plaisir. En dépit des absences. On pourra même créer ses propres skate-parks avec une ergonomie revue à la hausse, les partager au monde entier, et tester ceux créés par la communauté. En 2025, un opus de la série peut encore se targuer d’enrichir la proposition d’origine. Le résultat obtenu avec ce Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 est simplement… bizarre. Notons les nombreuses options (des cheats à la base) pour permettre à tous les profils de s’amuser sans trop souffrir, car l’opus comporte toujours une importante courbe d’apprentissage. Enfin, mentionnons la personnalisation de personnage limitée, pour ne pas dire négligée, mais que le copieux casting compense aisément.