Invincible VS ajoute Cecil à son casting, et organisera une alpha fermée d’ici la fin de l’année

Pas le plus musclé, mais le mieux armé

Cecil vient nous donner tort dans cette nouvelle vidéo de gameplay d’Invincible VS, dans laquelle il peut lutter à armes égales avec les autres personnages grâce à un arsenal très bien fourni ainsi que des Reanimen qui viendront lui apporter un peu de soutien. Un choix de personnages étonnant, mais plutôt original, qui ne reposera pas sur la force brute mais qui se battra surtout à distance tout en profitant de sa téléportation (et de son gros laser spatial).

Le studio a présenté cette nouvelle vidéo à l’occasion du Comic-Con de New York, qui a lieu en ce moment-même. Il a en aussi profité pour parler du mode Histoire du jeu, qui contiendra au moins 25 minutes de cinématiques. Le studio veut faire en sorte que cette nouvelle intrigue soit comme un véritable épisode de l’anime, et il y aura pas mal de choses à découvrir ici. Comme un personnage totalement inédit dans cette licence, mais pas question d’en révéler trop pour le moment.

On apprend également qu’une alpha fermée aura lieu avant la fin de l’année. Vous pouvez vous inscrire sur le site officiel pour avoir une chance d’y participer. Invicible VS est prévu pour le courant de l’année 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.