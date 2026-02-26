Warner Bros Games promet le retour de ses grosses licences en 2027-2028, Hogwarts Legacy 2 en vue ?

Les plans jusqu’à l’arrivée d’un nouveau propriétaire

Il ne vous aura pas échappé que l’année 2026 est bien calme pour Warner Bros Games en dehors d’un LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight qui devrait tout de même faire rentrer une belle manne financière. La faute à une réorganisation de la division gaming et à l’annulation de plusieurs projets, dont le jeu Wonder Woman d’un studio Monolith qui a été enterré lui aussi. Et la perspective du rachat du groupe n’aide pas beaucoup à prévoir beaucoup de plans sur la durée, puisque l’on ignore si le futur acquéreur voudra continuer à investir dans Warner Bros Games.

Dans tout ce chaos, JB Perrette promet cependant que les fruits du dur labeur des studios restants chez Warner Bros Games pourront être vus dès l’année prochaine, ou en 2028 :

« Les vrais résultats commenceront à se faire sentir en 2027-2028, lorsque nous reviendrons avec certaines de nos plus grosses licences. »

Parmi ces grosses licences, celle qui nous vient immédiatement en tête est bien entendu Hogwarts Legacy, le RPG Harry Potter aux 30 millions de ventes. Un Hogwarts Legacy 2 est en préparation depuis quelque temps maintenant, et cette déclaration laisse à penser qu’il pourrait sortir durant l’année fiscale 2027-2028. Reste aussi à voir si cette période pourrait être le bon moment pour le retour de Batman chez Rocksteady, même si cela semble un peu tôt.