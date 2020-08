Inertial Drift dévoile son opening version anime et décrit ses modes de jeu

Après nous avoir montrer une bande-annonce pour Inertial Drfit, PQube et Level 91 Entertainment viennent de dévoiler un opening version anime ainsi que les différents modes de jeu.

Des paysages Retro-futuriste à foison

Inertial Drift est un jeu de voiture arcade qui se se veut être un twin-stick, c’est à dire qu’il faudra bien jauger l’utilisation des deux sticks de la manette afin de contrôler votre véhicule et vos drifts. Fort de 16 bolides différents, le soft vous fera passer de longues heures intenses dans plusieurs modes de jeu.

Le mode Entraînement vous aidera à parfaire votre conduite et vos drifts alors que le mode Fantôme vous proposera d’affronter les fantômes de bolides adverses afin d’étudier leurs techniques. Autre mode de jeu, le Time Attack, celui-ci vous fera vous surpasser afin d’être LE plus rapide.

Le mode Course et le mode Duel seront les pierres angulaires de votre aventure en vous proposant des courses et affrontements traditionnels afin de vous mesurer à plusieurs adversaires dans le seul but de drifter comme jamais et de franchir la ligne d’arrivée en premier.

Enfin, deux autres modes de jeu vous seront proposés : le mode Endurance dans lequel vous serez seul face au chronomètre et le mode Style qui vous récompensera pour votre style et votre prise de risque durant vos courses et poursuites.

Inertial Drift sortira le 11 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC.