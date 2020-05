Une date de sortie pour Inertial Drift

PQube et Level 91 Entertainment viennent de dévoiler la date de sortie officielle de leur prochain jeu de course arcade intitulé Inertial Drift (dont vous pouvez voir ou revoir la bande-annonce).

Oubliez tout ce que vous savez sur le drift

Dans un avenir rétro des années 90, Inertial Drift qui sortira à la fois au format digital et au format physique sur PlayStation 4 et Switch est un jeu de course arcade avec une maniabilité unique et incroyablement satisfaisante. Le soft est un twin-stick, c’est à dire qu’il va vous falloir jauger à la perfection vos deux joysticks.

Commandes « Twin-Stick » uniques concernant la précision des drifts : Maniez la voiture et l’angle de drift.

16 voitures individuelles : Chaque véhicule est différent avec des caractéristiques uniques. Prenez le volant de berlines, de voitures de sport, de coupés, de » supercars » et plus encore!

20 parcours différents : Traversez des rues de ville auréolées de néons, courez autour de temples ruraux et dévalez des cols de montagne sinueux.

Un univers rétro des années 90 : Des environnements audacieux et distinctifs.

Mode histoire solo : Perfectionnez votre style et votre skill grâce à un mélange de courses, de tête à tête, de contre-la-montre et d’épreuves de style.

Multijoueur local : Pensez-vous maîtriser le drift parfait ? Prouvez-le contre vos amis .

Inertial Drift est prévu pour le 7 août sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.