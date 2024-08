Pour patienter d’ici la sortie du très attendu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo a prévu un petit casse-croûte loin d’être anecdotique pour les amateurs et amatrices de visuel novel. Un nouvel épisode de Famicom Detective Club arrive à la fin du mois et pour découvrir son concept, une démo sera jouable un peu avant son lancement.