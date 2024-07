Le projet Emio de Nintendo est en réalité un nouveau jeu Famicom Detective Club, premiers détails et date de sortie

Nintendo se la joue Cold Case

Il faut croire qu’il y a trois ans, lorsque Nintendo avait décidé d’offrir un remake à Famicom Detective Club: The Missing Heir et à Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind, il avait une autre idée en tête. Le teaser Emio faisait donc référence à Emio – L’Homme au sourire : Famicom Detective Club, un tout nouvel épisode qui nous invite à repartir à l’enquête.

Cette fois-ci, on partira sur les traces de la légende urbaine d’Emio, ou « l’Homme au sourire », un tueur en série qui affuble ses victimes d’un sourire. Ce que l’on pensait être une face de mauvais goût il y a plus de 18 ans devient bien réel lorsqu’un collégien est retrouvé mort avec un sac en papier sur lequel on retrouve un sourire faisant référence à Emio. L’agence Utsugi est sur le coup pour enquêter sur ce meurtre et récolter tous les indices qui pourront permettre de lever le voile sur cette affaire des plus sordides. Le producteur Yoshio Sakamoto nous en dit plus en vidéo.

Vous vous en doutez certainement étant donné que le titre est en français, mais cet épisode sera bien traduit dans notre langue. On a déjà une date de sortie pour cet Emio – L’Homme au sourire : Famicom Detective Club, qui sera disponible sur Switch dès le 29 août prochain.