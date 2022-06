Accueil » Actualités » L’ [email protected] Summer Game Fest Demo Event 2022 est lancé et vous propose de tester 34 jeux en avant-première pour une durée limitée

Déjà à sa troisième édition, l’[email protected] Summer Game Fest Demo Event vous propose de tester en avant-première pas moins de 34 jeux, dont certains présentés ou revus récemment lors des conférences du début de mois. L’année dernière, des certains A Juggler’s Tale, Black Book, Lawn Moving Simulator ou encore Sable et un certain Tunic faisaient partie de l’événement.

Que nous réserve cette nouvelle édition ? A noter que tous ces jeux sont disponibles en téléchargement directement sur le Microsoft Store jusqu’au 27 juin, date de fin de cet événement, et peuvent être testés sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Démonstration, Action !

Nous vous présentions hier l’un de ces jeux, BROK The InvestiGator, réalisé par un français et est disponible dans cette sélection de 2022. Mais pour être tout à fait complets, voici la liste exhaustive de tous les jeux disponibles pour cette nouvelle salve de démos par ordre alphabétique :

N’hésitez pas à nous faire part de vos retours concernant ces démos qui sont, on le rappelle, disponibles pour très peu de temps sur les consoles de Microsoft. Retrouvez davantage d’informations sur cet événement sur la page dédiée du Xbox Wire en français.