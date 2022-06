Brok the Investigator rend sa démo temporairement disponible sur le Xbox Store

Le développeur et éditeur français indépendant COWCAT vient aujourd’hui donner des nouvelles de sa dernière création, Brok the InvestiGator, en rendant la démo disponible pour une durée limitée sur le Xbox store, mais attention, seulement jusqu’au 27 juin prochain, dans le cadre du [email protected] Summer Game Fest Demo Event avec plus de 30 autres jeux.

Sortez les dents

Pour ceux dont cette œuvre ne dit rien, il s’agit d’une aventure mêlant beat’em all et point’n click (le créateur l’ayant d’ailleurs qualifié de Punch&Click), où vous devrez mener l’enquête dans un monde sombre, futuriste et anthropomorphique. Vos poings seront bien sûr des armes importantes mais il ne faudra pas non plus négliger votre matière grise afin de mener à bien vos investigations.

L’homme se cachant derrière le studio COWCAT n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’il a développé avant ça le point’n click farfelu et déjanté Demetrios mais également édité le shoot’em up Riddled Corpses Ex ainsi que le roguelike Xenon Valkyrie+. Preuve en est de la reconnaissance d’un public averti, son projet Kickstarter pour cette dernière création a été financé très rapidement à hauteur de 346%.

Si le développement de Brok the InvestiGator est toujours en cours, sachez qu’il est annoncé pour cette année sur Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.