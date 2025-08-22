I Hate this Place : Nos impressions après une bonne demi-heure sur le jeu de survie adapté du comics

Notre démo, qui diffère de celle présente sur Steam depuis début août, nous demandait de fouiller trois niveaux d’un laboratoire mystérieux en vue d’en trouver la sortie. Un laboratoire bien évidemment sombre et tortueux, rempli de créatures difformes et autres « zombies » assoiffés. Le premier étage faisait plutôt office de tutoriel et nous permettait de nous familiariser avec les commandes et avec la direction artistique façon film d’horreur des années 80.

Que pourrait-il mal se passer ?

Pour commencer, nous disposions de seulement une batte de baseball, mais rapidement, une arme de poing ainsi qu’un fusil à pompe et un taser, des grenades ou boites de conserves pour la distraction sont venus compléter l’arsenal. Il nous a fallu prendre le temps de bien gérer la visée et le tir avec les armes, qui nécessitent que vous utilisez votre joystick pour viser une zone dont l’amplitude d’attaque est fixe, d’où la nécessité parfois de bien reculer ou vous dégager dans un couloir pour tirer sur une cible. Pas toujours évident, ce qui fait que l’on en vient à perdre assez facilement de la vie si nous n’esquivons pas à temps les attaques de ces zombies bizarroïdes.

La progression est classique et suit ce que l’on pourrait attendre d’un jeu de survie avec recherche de ressources rares, souvent dans des safe rooms, l’attribution de raccourcis pour changer rapidement d’équipement, mais aussi d’un inventaire limité (nous n’avons pas été confrontés à un défaut d’inventaire dans le cadre de cette démo qui devait être volontairement proposée en ce sens).

Nous avons eu également affaire à quelques puzzles, avec des interrupteurs à appuyer pour passer une porte dans un temps imparti, mais également des objets à trouver pour réparer un générateur ou une pompe hydraulique afin de dégager un chemin inondé, etc.

Du côté de la qualité de vie du joueur, nous pouvons tout de même noter que l’interface n’est pas toujours suffisamment claire, il nous est arrivé de chercher quel bouton ou quel menu pouvait nous aider, même si globalement, on prend ses marques au bout de quelques minutes.

L’une des choses que l’on retient facilement sur I Hate This Place, c’est le travail sur le sound-design. Avec un casque vissé sur les oreilles, chaque bruit, chaque événement ou surgissement d’un monstre fait son effet, sans toutefois basculer dans le jeu d’horreur pure. Autre feature sympathique, vous avez aussi la possibilité de remarquer le bruit que vous faites avec la présence après chacun de vos pas d’une trace « THUD » allant de bleue à rouge si vous êtes accroupi, si vous marchez ou si vous courrez.

Malgré tout, cette petite démo ne nous a pas permis d’en découvrir suffisamment sur le jeu, nous aurions aimé découvrir plus d’éléments narratifs ou d’autres environnements qui semblent assez diversifiés si l’on en croit les différents trailers. Nous n’aurons plus beaucoup à attendre puisque I Hate This Place est prévu pour le 7 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.