I Hate this Place : Nos impressions après une bonne demi-heure sur le jeu de survie adapté du comics

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Florian

Rédigé par

0

Parmi les jeux que nous avons pu découvrir dans le cadre de la Gamescom, un jeu de survie nous a interpellé grâce à son esthétique, mais aussi par le fait qu’il s’agisse d’une adaptation. En effet, si vous n’avez pas suivi le jeu depuis son annonce au Future Games Show Spring Edition, I Hate This Place est un survival horror en vue isométrique développé par Rock Square Thunder et édité par Broken Mirror Games (le label d’édition appartenant à Bloober Team) en collaboration avec Skybound Entertainment, puisqu’il est très largement inspiré du comics éponyme de Kyle Starks et Artyom Topili encore inconnu en Europe. On a pu y jouer une grosse demi-heure, voici nos premières impressions.

i hate this place

Jaquette d'I Hate this Place
I Hate this Place
pc
ps5
xbox series
switch

Date de sortie : N/C

