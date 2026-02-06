Test I Hate This Place – Il y a effectivement de quoi détester cet endroit

Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, I Hate this Place n’est pas réellement une nouvelle licence. Il s’agit avant tout d’un comics du même nom peu connu en France, et écrit par Kyle Stark, Artyom Topilin et Lee Loughridge. Celui-ci dernier est donc adapté via un jeu vidéo, que nous avions pu essayer à la Gamescom, et disponible par ailleurs depuis le 28 janvier dernier. Après l’avoir fini, il faut dire très sincèrement que le sentiment est amère. En effet, l’expérience est frustrante, alors que l’on voit tout le potentiel du soft émerger derrière ses défauts…

Conditions de test : Nous avons terminé l’histoire de I Hate This Place en six heures de jeu en prenant le temps d’explorer ce mini-monde ouvert. Le titre a été testé sur PC avec 32 Go de Ram, une RTX 3070 et un i5 12-400 (2.50Ghz).

Un rituel qui tourne vraiment mal

Tout commence avec deux protgonistes, Elena et Lou, se promenant en forêt. Nos deux comparses veulent y effectuer un rituel satanique afin d’invoquer l’homme cornu, qui reste le principal fil rouge du comics éponyme. Evidemment, tout ne se passe pas comme prévu, et Elena se réveille après la réalisation de ce dangereux rite, alors que Lou qui est portée disparue. Notre héroïne va devoir la retrouver, tandis que des événements étranges se produisent, et que l’homme cornu n’est jamais très loin dans cet endroit pas comme les autres.

Une narration captivante, fidèle au comics, c’est dans un premier temps ce que l’on retrouve dans cette adaptation vidéoludique de I Hate this Place. L’ambiance années 80 fait mouche, les dialogues sont convenables, et nous en apprenons inévitablement plus sur ce qu’il se trame de fil en aiguille. Le passé intéressant d’Elena est passé au crible, elle qui a le don hors du commun de voir les fantômes. Par ailleurs, la plupart des rebondissements dans l’intrigue ne sont pas déplaisants, et donnent carrément envie de se plonger dans ce comics si méconnu. Il y aura en revanche de quoi regretter une mise en scène très bancale, un peu à l’image de tout le jeu, ce que nous allons aborder plus tard point par point.

Les louanges sur la qualité de l’histoire auraient pu continuer, si le titre ne s’embourbait pas dans des choix de dialogues trop artificiels. Durant votre progression, vous pourrez parler à divers personnages hauts en couleurs ou non, et ainsi choisir certaines réponses. On aurait pu penser que cela puisse influencer la suite de l’intrigue, mais il n’en est rien. A part en apprendre parfois un peu plus sur le lore, sachez que cela n’apportera aucune plus value au titre, provoquant une certains frustration. A la rigueur, la cinématique de fin change face aux choix que vous effectuez dans les derniers instants du titre mais, dans l’ensemble, c’est trop léger, et les variantes au niveau de la fin n’apportent pas grand-chose de plus.

Tout n’est cependant pas à jeter, car I Hate this Place va au moins nous marquer de par sa direction artistique très singulière. En adaptant un comics, les petits gars de Rock Square Thunder ont opté pour un habillage très proche de la bande dessinée. Couplé à cette atmosphère film d’horreur des années 80, nous sommes forcés d’avouer que le tout nous a bien titillé tant le niveau de détail achevé est titanesque, surtout pour un studio polonais qui ne devait pas avoir un budget faramineux. Alors certes, pas mal de recyclage est à noter dont sur les décors mais, globalement, le titre est fichtrement flatteur pour la rétine.

I Hate this Gameplay

I Hate this Place est séduisant sur le papier. De la survie pure et dure avec une jauge de satiété, un inventaire basé sur le poids qui peut vous ralentir, et il y a même un système d’endurance se vidant en courant ou en attaquant. De même, la jauge d’endurance peut se bloquer si vous videz la jauge de faim. Dans ses mécaniques de survie, le bébé de Rock Square Thunder aurait pu être grisant, mais c’est malheureusement raté. Ces features deviennent ennuyeuses à terme, mais tout aussi paradoxalement gérables vu la tripotée de nourriture que l’on trouve en chemin. Le jeu semble tiraillé entre proposer de l’action et de la survie, sans jamais vraiment trancher, et c’est peut être cela qui lui porte préjudice.

Rien n’est pleinement exploité, au même titre que ses quelques gunfights, très maladroit dans l’exécution. Que ce soit au niveau du corps à corps très rigide comme sur les combats à l’arme à feu offrant un réticule de visée assez mal ficelé tout en étant très imprécis, I Hate this Place n’est pas très bien loti. Il n’est pas rare de se faire tuer par quelques grosses créatures que l’on rencontre parce que les déplacements cadavériques de notre protagoniste posent problème, ou bien parce que l’interface globale du jeu pour sélectionner les divers consommables n’aide pas à proposer des affrontements fluides et limpides. Sachez que l’on peut aussi s’accroupir pour se la jouer infiltration, mais ceci est aussi un ratage complet, et sert assez peu durant tout le jeu. On rajoute à cela une hitbox approximative, pour un résultat au mieux moyen.

Concernant la progression, autant dire que le titre ne vous rendra jamais service en plus d’être classique. Le système de quêtes est mal agencé, et toute la navigation globale dans le jeu est au mieux lisible, au pire un sacré bordel. Que ce soit pour chercher l’inventaire comme pour se repérer sur la map et voir les diverses quêtes, autant dire que I Hate this Place a le chic pour s’emmêler les pinceaux facilement. Bien que l’on arrive à dompter l’ensemble au fil des heures, les débuts sont cataclysmiques. D’ailleurs, le jeu n’est jamais très clair sur les quêtes à effectuer, ce qui peut vous bloquer très facilement. Ajoutez à cela quelques jolis bugs de script qui vous forcent à systématiquement relancer une partie, et nous avons là un titre qui n’est pas fini du tout, et doté d’un game design discutable sur l’agencement des quêtes.

D’ailleurs, ne vous attendez pas à des missions originales. Vous devrez fouiller divers endroits, trouver des personnages, et même réparer des ponts à l’aide de ressources que vous trouverez au fil du jeu. Le titre vous somme même parfois de vadrouiller dans une mine en passant par des bunkers abandonnés, avec une progression redondante à base de cartes ou clés à trouver, voire des codes à aller chercher dans des notes à lire. Rien de bien transcendant ici, et les idées de génie sont rarissimes. On ne compte pas les nombreux allers-retours. Même le bestiaire est trop peu varié, provoquant un certains ennui, surtout une fois équipé d’un arsenal dévastateur.

De jour comme de nuit, le vide

Pourtant I Hate this Place a bel et bien de bonnes idées quand il le veut, à l’instar du ranch, votre QG central pour l’artisanat. Avec sa connotation survie très en surface et peu profonde, sachez que vous pourrez ici créer divers éléments pour créer des ressources, des établis pour crafter des armes, objets ou matériaux, ainsi que diverses choses comme des serres ou une cuisine, afin d’y préparer de la nourriture. Il faut le dire, cette mécanique de crafting est commune à la plupart des titres du genre, et n’est donc que peu surprenante. Par ailleurs, en fouillant les environs, vous allez récupérer des plans, vous permettant par la suite de crafter les éléments récupérés.

Cela permet de voir une certaine montée en puissance de notre personnage, qui pourra à terme être armée jusqu’aux dents pour venir à bout des diverses créatures ornant la forêt, la mine ou les bunkers. Reste que l’aspect crafting, même dans la personnalisation de votre ranch, n’en reste pas moins que très gadget, et vous vous servirez assez peu de cela si ce n’est pour faire un peu de grind afin d’avoir assez de soins, d’armes et de consommables pour mieux vous défendre. Notez qu’il y a un cycle jour et nuit dans I Hate this Place, pour une mécanique de jeu très contrastée. Via des sortes de safe room, vous pourrez au choix sauvegarder dans certains endroits, récupérer quelques ressources précieuses, ou bien utiliser le lit afin d’avancer le cycle.

Et c’est là que I Hate this Place parvient à se révéler presque intéressant. Le jour reste calme et paisible, tandis que la nuit est le théâtre d’événements paranormaux. Certaines quêtes vous obligent à les accomplir de nuit avec le don d’Elena de voir les fantômes. C’est ainsi que vous allez basculer dans des séquences de jeu où vous devrez parcourir les décors, trouver des indices, puis via un choix de dialogue, faire une déduction sur ce qu’il s’est réellement passé pour la personne défunte. Ces petits passages à l’esthétique cassette vidéo façon années 80 sont fort sympathiques, et seront l’occasion de vous faire affronter des créatures surnaturelles. Qui plus est, vous pourrez parfois assister à des événements surnaturels sur la carte ouverte, histoire de faire parfois monter la pression. Tout ceci donne un côté organique et malin, mais tout en restant anecdotique tant les nombreux écueils sont trop envahissants.

La map ouverte dans sa globalité, se révèle aussi décevante. A part visiter quatre biomes différents et fouiller à chaque fois des petits coffres disposés ça et là voire dénicher quelques plans de craft qui traînent, autant dire qu’il n’y a pas grand chose à faire. Il y a bien de petites quêtes annexes à faire auprès de certains PNJ mais ces dernières sont rares, et les autres missions ne sont centrées que sur l’histoire principale. Vous l’autres compris, en plus d’une carte rikiki, les à-côté sont inexistants, montrant que Rock Square Thunder n’avait peut être pas les moyens de ses ambitions comme avec son autre production, The Lightbringer qui se révélait aussi très tiède.

Entre soucis techniques et bande-son morose

Bien que l’esthétique soit tout à fait charmante, force est d’admettre que la technique ne suit pas non plus des masses. Entre pas mal de freezes agaçants et des bugs à foison, on ne peut pas réellement affirmer que I Hate this Place soit un exemple d’optimisation. D’ailleurs, même les animations lors des cinématiques sont ridicules, et sachez que nous sommes très loin d’une claque graphique tant certaines textures sont des plus grossières. A la rigueur, l’esthétique particulière du soft sauve les meubles, et ce sera tout.

Néanmoins, la bande-son n’est pas en reste puisqu’elle oscille entre le génial et le décevant. Bien que la synchronisation labiale soit absente sur les personnages, l’acting se révèle honorable, sans non plus nous faire tomber de notre chaise. Quelques thèmes musicaux au synthé parviennent à se démarquer un tant soit peut sur le titre, mais le reste est plutôt oubliable. Cependant ne crachons pas dans la soupe, vu que certaines musiques parviennent à délivrer une tension délicieuse, prouvant que le développeur à un certain talent dans la composition d’une ambiance horrifique.