Test I Hate This Place – Il y a effectivement de quoi détester cet endroit

Jaquette d'I Hate this Place
I Hate this Place
pc
ps5
xbox series
switch

Date de sortie : 29/01/2026

  • Une esthétique très fidèle au comics et faisant mouche
  • Un côté ouvert et organique intéressant
  • Une narration captivante et sur le chemin du comics
  • Quelques séquences surnaturelles qui diversifient l'expérience
  • L'artisanat efficace dans l'exécution
  • Le ranch et son aspect crafting et survie
  • L'ambiance sonore et visuel année 80 donne un cachet certain
  • Quelques éléments de survie trop en surface
  • Des gunfights maladroits et bancals
  • Beaucoup trop de bugs qui gâchent l'expérience
  • De gros soucis de scripts à s'en arracher les cheveux
  • Une progression finalement redondante et peu inspirée
  • Il manque un petit quelque chose sur cette map ouverte
  • Une boucle de gameplay qui ne se renouvelle pas assez
  • Les choix de dialogue artificiels et peu impactants
Pas mauvais mais pas excellent non plus, I Hate this Place est l’exemple typique du jeu moyen qui sera hélas vite oublié. Alors que le titre démarrait bien avec une intrigue et une esthétique singulières respectant religieusement les codes du comics éponyme, le reste ne suit pas du tout. La qualité très moyenne des gunfights et sa progression cataclysmique viennent plomber le jeu, qui s’embourbe sur un aspect très confus à tous les étages qui va très vite perdre le joueur en route. Le titre dispose quand même de fulgurances avec des passages très chouettes et un aspect crafting et survie sympa, sans pour autant entrer dans une certaine profondeur que l’on aurait voulu. En fait, le sentiment qui reviendra trop souvent sur I Hate this Place est la frustration, tant le potentiel est là, mais sans jamais proposer des idées de game design cohérentes ou profondes. Au lieu de ça, nous aurons donc un titre orienté survie et survival horror teinté de quelques choix de dialogue caduques, que nous allons vite oublier.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

